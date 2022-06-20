على طريقة الكركمين.. ضبط نصابي التخسيس الإلكتروني

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط القائمين على إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى، للتدليس على المواطنين، وترويج تركيبات دوائية للتخسيس وعلاج النحافة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (شخصين "أحدهما مالك صيدليات والآخر "مندوب توصيل")، بالتدليس على المواطنين، وإيهامهما بقدرتهما على تصنيع تركيبات دوائية فى مجال التخسيس وعلاج النحافة، وإنشاء وإدارة قناة على موقع "اليوتيوب" وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك - إنستجرام" دون ترخيص من الجهات المعنية للترويج لمنتجات علاجية يقوم بتصنيعها من خلال إعلانات يقوم بتصويرها وبثها دون ترخيص ، كما يقوم بالإتجار فى أدوية يتم تصنيعها من مكونات مجهولة دون إتخاذ الإشتراطات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالإشتراك مع مديرية أمن القاهرة والجهات المعنية، تم إعداد عدة أكمنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة أمكن ضبط (مندوب التوصيل)، وبحوزته (105 عبوة بها تركيبات أدوية لعلاج نحافة الأطفال – مبلغ مالى من متحصلات البيع – هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين أنه يحوى آثار ودلائل تؤكد نشاطها على النحو المشار إليه") وبمواجهته أقر بأرتكابه الواقعة بالإشتراك مع مالك الصيدليات وأن دوره يقتصر على كونه مندوب توصيل وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على العملاء وإرتكابه تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى فتم حبس المتهمين.