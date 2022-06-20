اليوم السابع
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أكرم القصاص
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عاملة تنظيف غرف تحصد مقعدا بالبرلمان الفرنسى بمنطقة فال دي مارن

الإثنين، 20 يونيو 2022 08:30 ص
عاملة تنظيف غرف تحصد مقعدا بالبرلمان الفرنسى بمنطقة فال دي مارن انتخابات - صورة أرشيفية
وكالات

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نجحت راشيل كيكي، وهي عاملة تنظيف غرف، بالفوز فى مقعد برلماني بالدائرة السابعة بمنطقة فال دي مارن في فرنسا، خلال الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.

وحسب موقع روسيا اليوم، أعلن الاتحاد الإيكولوجي والاجتماعي الشعبي الجديد عن دخول راشيل كيكي إلى الجمعية الوطنية في الدائرة السابعة لفال دي مارن، في نهاية الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، حيث فازت بنسبة 50.30% على وزيرة الرياضة السابقة، روكسانا ماراسينيانو، التي حصلت على 49.70% من الأصوات، إذ في النهاية، فصل 177 صوتا بين المرشحتين.

وراشيل كيكي (48 عاما)، فرنسية من ساحل العاج، كانت واحدة من أبرز واجهات هذه الحملة، هي عاملة تنظيف من حيث المهنة، واشتهرت بقيادتها لمعركة لمدة 22 شهرا مع زملائها في فندق، للحصول على أجور أعلى وتحسين ظروف العمل.

 


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