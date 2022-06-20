طلاب الثانوية بالشرقية يؤدون الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة.. لايف

كانت محافظة الشرقية، قد أعلنت تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات، والتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان الامتحانية.

كما تم التأكيد علي نظافة دورات المياه وتوافر أدوات التطهير والتعقيم بها، بالإضافة إلى تزويد اللجان بعدد من الأطباء والزائرات الصحيات وأدوية الطوارئ للتعامل مع أي حالات مرضية طارئة، وكذلك تحديد أماكن تمركز سيارات الإسعاف بمحيط اللجان فضلا عن توجيه المحافظ للمديريات برفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والاتصالات والتواصل الدائم مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم للوقوف على أي مشكلات طارئة والتعامل معها فوراً، وتجهيز اللجان الإمتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لانقطاعها.