اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 يونيو 2022 10:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب الثانوية بالشرقية يؤدون الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة.. لايف

الإثنين، 20 يونيو 2022 09:28 ص
طلاب الثانوية بالشرقية يؤدون الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة.. لايف
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا بعنوان توافد طلاب الثانوية العامة بالشرقية على لجان الامتحانات وسط إجراءات مشددة ، رصد فيه توافد الطلاب علي اللجان في أول أيام الامتحانات، حيث يؤدي 49606 طلاب وطالبات الامتحانات أمام 158 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
 
 
كانت محافظة الشرقية، قد أعلنت تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات، والتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان الامتحانية.
 
كما تم التأكيد علي نظافة دورات المياه وتوافر أدوات التطهير والتعقيم بها، بالإضافة إلى تزويد اللجان بعدد من الأطباء والزائرات الصحيات وأدوية الطوارئ للتعامل مع أي حالات مرضية طارئة، وكذلك تحديد أماكن تمركز سيارات الإسعاف بمحيط اللجان فضلا عن توجيه المحافظ للمديريات برفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والاتصالات والتواصل الدائم مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم للوقوف على أي مشكلات طارئة والتعامل معها فوراً، وتجهيز اللجان الإمتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لانقطاعها.

 


امتحانات الثانوية العامة 2022

ثانوية عامة 2022

أخبار الثانوية العامة الآن

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2022

نماذج امتحانات الثانويه العامه

2022جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي علوم

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 علمي علوم

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 علمي رياضه

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 ادبى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة ادبي 2022

مواد الثانوية العامة 2022

توزيع درجات الثانوية العامة 2022

توزيع درجات الثانوية العامة 2022 ادبي

هل امتحانات الثانوية العامة أوبن بوك 2022

الثانوية العامة

الثانويه العامه

امتحانات الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة