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طلاب الثانوية العامة: التعامل مع البابل شيت أسهل من التابلت بكثير

الإثنين، 20 يونيو 2022 01:16 م
طلاب الثانوية العامة: التعامل مع البابل شيت أسهل من التابلت بكثير طلاب الثانوية العامة
كتب ـ محمود طه حسين

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أكد طلاب الثانوية العامة، أن التعامل مع البابل شيت أسهل بكثير من الامتحانات الإلكترونية والتعامل مع التابلت، لأن المشكلات الفنية التي حدثت أثناء امتحانات العامين الماضيين تسببت فى فقد الطلاب الثقة فى الامتحانات الإلكترونية، كما أن الامتحان الورقى يجعل الطالب أكثر هدوءا داخل اللجنة مقارنة بالاختبار الالكتروني.
 
وانتهي طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية حيث أكد الطلاب أن امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية في مستوي الطالب المتوسط والأسئلة غير معقدة وتحتاج إلى تركيز حيث أنها اعتمدت على الفهم ونواتج التعلم وليست مباشرة، كما أوضح الطلاب أن التعامل مع البابل شيت تم بدون مشاكل وتم تظليل الإجابات الصحيحة بالقلم الأزرق.
 
وأدى قرابة 707 آلاف و992 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية بالثانوية العامة امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية داخل 2089 لجنة سير، حيث انطلاق الامتحان فى التاسعة صباحا، فيما اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة وصلت فى مواعيدها وتم فتح المظاريف وتوزيع أوراق البابل شيت والأسئلة على الطلاب فى مواعيدها، كما حرصت المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بارتداء الطلاب كمامات.
 
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع اليوم 20 يونيو الجارى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب غدا الثلاثاء 21 اختبار مادتى الاقتصاد والاحصاء ويحصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو قبل انطلاق الاختبارات فى المواد الدراسية الأساسية.
 
وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، تبدأ الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.
 
 

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