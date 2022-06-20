طقس الخليج.. استمرار الأجواء الحارة في السعودية والإمارات والكويت والبحرين

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 13 يونيو 2022، فى السطور التالية:-

قال مركز الأرصاد الوطني في السعودية، إنه "بمشيئة الله تعالى تستمر الأجواء الحارة على أجزاء من شمال شرق وشرق ووسط المملكة. ولاتزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية والمصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وتمتد إلى منطقة نجران.

الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط .

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين ونصف على الجزئيين الشمالي والأوسط.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزئيين الشمالي والأوسط.

طقس الإمارات



يتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم الإثنين، حارا نهاراً ومغبرا أحياناً وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، مشيرا إلى أن الخليج العربي سكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:00 والثاني عند الساعة 05:28 والجزر الأول عند الساعة 11:41 والثاني عند الساعة 23:29.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:54 والثاني عند الساعة 21:14 والجزر الأول عند الساعة 14:37 والثاني عند الساعة 02:56 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 47 31 75 15 دبي 44 33 65 20 الشارقة 44 30 65 20 عجمان 41 31 70 25 أم القيوين 41 28 70 25 رأس الخيمة 45 28 70 20 الفجيرة 37 32 80 35 العين 46 33 50 15 ليوا 48 26 60 10 الرويس 45 28 75 20 السلع 48 30 75 10 دلما 40 29 80 30 طنب الكبرى 41 30 75 35 طنب الصغرى 41 30 75 35 أبو موسى 47 31 75 15