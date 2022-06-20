طرح لقاح كورونا للأطفال من سن 6 أشهر لـ5 سنوات فى أمريكا الأسبوع المقبل

كتبت أمل علام

أوصى مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي" CDC" بلقاحات كورونا للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 6 أشهر، ما يسمح ببدء توزيعها فى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

جاءت خطوة مركز السيطرة على الأمراض بعدما صوتت لجنة من مستشارى المركز فى وقت سابق السبت للتوصية بلقاحات كورونا لهؤلاء الأطفال.

وقالت روشيل والينسكي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض، فى بيان، "نعلم أن ملايين الآباء ومقدمي الرعاية حريصون على تطعيم أطفالهم الصغار، وبقرار اليوم، يمكنهم ذلك".

ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية على لقاح موديرناModerna للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات، ولقاح فايزر Pfizer-BioNTech للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات، موضحا لقاح فايزر مصرح به بالفعل للأطفال فوق سن الخامسة.

وقالت بيث بيل، أحد الأطباء في اللجنة الاستشارية، عقب التصويت: "هذه العدوى تقتل الأطفال ولدينا فرصة لمنع ذلك"، "هذه فرصة لمنع خطر معروف."

وقالت الوكالة، تخطط إدارة الرئيس جو بايدن لطرح اللقاحات للفئات العمرية دون سن الخامسة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وقال بايدن في بيان: "في الأسبوع المقبل، سيتمكن الآباء من البدء في جدولة المواعيد في أماكن مثل مكاتب أطباء الأطفال ومستشفيات الأطفال والصيدليات"، مضيفا، ستزداد المواعيد مع شحن المزيد من الجرعات، وفي الأسابيع المقبلة، سيتمكن كل والد يريد لقاحًا من الحصول عليه، ومع تكثيف برنامج التطعيم الأسبوع المقبل مع توافر اللقاح و زيادة المواعيد على مدار الأسبوع ".

في حين أن العديد من الآباء في الولايات المتحدة حريصون على تطعيم أطفالهم، فمن غير الواضح مدى قوة الطلب على اللقاح، تم ترخيص لقاح فايزر Pfizer-BioNTechللأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا في أكتوبر، لكن حوالي 29 % فقط من تلك المجموعة تم تطعيمهم بالكامل حتى الآن، وفقًا للبيانات الفيدرالية.

تخطط شركة CVS Health Corp لتوفير اللقاحات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 شهرًا وما فوق، بينما تخطط شركة Rite Aid و Walmart Inc لتقديم هذه اللقاحات للأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 3 سنوات، يتم تطعيم الرضع بشكل تقليدي في عيادة الطبيب.

كان مسؤولو الصحة العامة يضغطون من أجل تطعيمات الأطفال قبل العام الدراسي الجديد، حيث يأملون أن تساعد اللقاحات الخاصة بالفئة العمرية في منع دخول المستشفى والوفيات إذا ارتفعت حالات كورونا مرة أخرى.

وأضافت وكالة رويترز، يكون كورونا أكثر اعتدالًا بشكل عام عند الأطفال، ومع ذلك، منذ مارس 2020، كان هذا هو السبب الرئيسي الخامس لوفيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-4 والسبب الرئيسي الرابع للوفاة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.