اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 يونيو 2022 11:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

طرح لقاح كورونا للأطفال من سن 6 أشهر لـ5 سنوات فى أمريكا الأسبوع المقبل

الإثنين، 20 يونيو 2022 11:03 ص
طرح لقاح كورونا للأطفال من سن 6 أشهر لـ5 سنوات فى أمريكا الأسبوع المقبل طرح لقاحات كورونا للاطفال فى امريكا
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوصى مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي" CDC" بلقاحات كورونا للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 6 أشهر، ما يسمح ببدء توزيعها فى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

جاءت خطوة مركز السيطرة على الأمراض بعدما صوتت لجنة من مستشارى المركز فى وقت سابق السبت للتوصية بلقاحات كورونا لهؤلاء الأطفال.

وقالت روشيل والينسكي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض، فى بيان، "نعلم أن ملايين الآباء ومقدمي الرعاية حريصون على تطعيم أطفالهم الصغار، وبقرار اليوم، يمكنهم ذلك".

ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية على لقاح موديرناModerna  للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات، ولقاح فايزر Pfizer-BioNTech  للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات، موضحا لقاح فايزر مصرح به بالفعل للأطفال فوق سن الخامسة.

وقالت بيث بيل، أحد الأطباء في اللجنة الاستشارية، عقب التصويت: "هذه العدوى تقتل الأطفال ولدينا فرصة لمنع ذلك"، "هذه فرصة لمنع خطر معروف."

وقالت الوكالة، تخطط إدارة الرئيس جو بايدن لطرح اللقاحات للفئات العمرية دون سن الخامسة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وقال بايدن في بيان: "في الأسبوع المقبل، سيتمكن الآباء من البدء في جدولة المواعيد في أماكن مثل مكاتب أطباء الأطفال ومستشفيات الأطفال والصيدليات"، مضيفا، ستزداد المواعيد مع شحن المزيد من الجرعات، وفي الأسابيع المقبلة، سيتمكن كل والد يريد لقاحًا من الحصول عليه، ومع تكثيف برنامج التطعيم الأسبوع المقبل مع توافر اللقاح و زيادة المواعيد على مدار الأسبوع ".

في حين أن العديد من الآباء في الولايات المتحدة حريصون على تطعيم أطفالهم، فمن غير الواضح مدى قوة الطلب على اللقاح، تم ترخيص لقاح فايزر  Pfizer-BioNTechللأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا في أكتوبر، لكن حوالي 29 % فقط من تلك المجموعة تم تطعيمهم بالكامل حتى الآن، وفقًا للبيانات الفيدرالية.

تخطط شركة CVS Health Corp لتوفير اللقاحات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 شهرًا وما فوق، بينما تخطط شركة Rite Aid و Walmart Inc لتقديم هذه اللقاحات للأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 3 سنوات، يتم تطعيم الرضع بشكل تقليدي في عيادة الطبيب.

كان مسؤولو الصحة العامة يضغطون من أجل تطعيمات الأطفال قبل العام الدراسي الجديد، حيث يأملون أن تساعد اللقاحات الخاصة بالفئة العمرية في منع دخول المستشفى والوفيات إذا ارتفعت حالات كورونا مرة أخرى.

وأضافت وكالة رويترز، يكون كورونا أكثر اعتدالًا بشكل عام عند الأطفال، ومع ذلك، منذ مارس 2020، كان هذا هو السبب الرئيسي الخامس لوفيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-4 والسبب الرئيسي الرابع للوفاة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.


كورونا

لقاحات كورونا

فيروس كورونا

طرح لقاحات كورونا

طرح لقاحات كورونا للاطفال

الموافقة على لقاح كورونا للاطفال

فايزر

موديرنا



الموضوعات المتعلقة

"FDA" توافق على لقاحي فايزر وموديرنا للأطفال من سن 6 أشهر لـ 17عامًا.. الفوائد المعروفة للقاحين تفوق المخاطر.. وأثبتا فاعليتهما وأمانهما.. وقدرتهما على الحماية من دخول المستشفى والوفاة

الأحد، 19 يونيو 2022 03:30 م

الصحة العالمية: خلال العام الأول لجائحة كورونا زاد الاكتئاب والقلق بمقدار الربع

الأحد، 19 يونيو 2022 02:18 م

الصحة العالمية: تناول جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا يحمى من أوميكرون

الأحد، 19 يونيو 2022 12:30 م

"FDA" توافق على لقاحي فايزر وموديرنا لفيروس كورونا للأطفال من سن 6 أشهر

الأحد، 19 يونيو 2022 10:15 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة