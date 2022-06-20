ضبط 40 قطعة سلاح و102 قضية مخدرات بحملات أمنية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة الأمن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 40 قطعة سلاح نارى، و102 قضية مخدرات وتنفيذ 43530 حكم قضائى متنوع.

وشنت أجهزة الأمن حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ، وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط (13) قضية إتجار فى المواد والأقراص المخدرة، ضُبط خلالها 15 متهم لعدد 6 منهم معلومات جنائية بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة، وتنفيذ (2426) حكم قضائى متنوع.

ونظم قطاع التدريب مسابقــة الرمايــة القتالية للعام التدريبى 2021/2022 والتى أقيمت فعالياتها بمعهد التدريب الراقى التابع للإدارة العامة للتدريب، وشـــارك فيهــا (عدد 21 مديرية أمن– 10 إدارات عامة) وقام بتحكيم فعاليات المسابقة طاقم حكام من الإتحاد المصرى للرماية.

وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة وإلتمس مساعدته نظراً لتواجده بمفرده بمسكنه وسقوطه من على الكرسى المتحرك الخاص به داخل مسكنه وعدم قدرته على الحركة نظراً لظروفه الصحية.

على الفور إنتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى محل البلاغ وقامت بتقديم المساعدة اللازمة له، وقدم المواطن الشكر لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثته.