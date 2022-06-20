ضبط المتهم بالنصب على الطلاب بزعم رفع درجات الشهادة الإعدادية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بنشر مشاركات تتضمن قدرته على تعديل ورفع درجات الشهادات الإعدادية للالتحاق بالصف الأول الثانوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اضطلاع (أحد الأشخاص - قائم على إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك") بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن قدرته على تعديل ورفع درجات الشهادات الإعدادية للإلتحاق بالصف الأول الثانوى بمقابل مادى.

وأسفرت التحريات عن تحديد القائم على إدارة المجموعة وتبين أنه (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة سوهاج ، له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن سوهاج ، أمكن إستهدافه وضبطه ، وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه الواقعة ، كما تبين إضطلاعه بإنشاء وإدارة عدد (8) صفحات أخرى بذات الموقع لمزاولة ذات النشاط الإجرامى ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد النصب على متابعيه والتحصل منهم على مبالغ مالية تم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.