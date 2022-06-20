صحيفة إسبانية: أوروبا تملأ مخازنها بالغاز الطبيعى بنسبة 80% خلال 100 يوم

فاطمة شوقى

تسعى أوروبا إلى ملء مخازنها من الغاز الطبيعى بعد الأزمة التى تسببت بها حرب أوكرانيا وروسيا، والتى أدت إلى نقص امدادات الغاز للدول الأوروبية، ويتم ملء مخازن الغاز يوما بعد يوم وتحتاج فقط إلى حوالى 292 تيراواط فى الساعة من الغاز للوصول إلى ملئ 80% بحلول سبتمبر القادم.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أنه بقي ما يقرب من 100 يوم للوصول إلى الموعد النهائي، ومخازن الغاز الأوروبية أصبحت أعلى من 50%، ووفقًا للبيانات قام الاتحاد الأوروبي بتخزين أكثر من 588 تيراواط ساعة من الغاز، وهو ما يعادل 53.4% من إجمالي سعة التخزين.

وأوضحت الصحيفة أنه لتحقيق 80% من الغاز المخزن، سيتعين على الاتحاد الأوروبي ضخ حوالي 292 تيراواط ساعة من الغاز في الأيام ال 100 القادمة، أي أقل من 3000 جيجاوات ساعة من الغاز كل يوم، وهو رقم يمكن التغلب عليه حتى على الرغم من انقطاع إمدادات الغاز الروسي.

في حالة إسبانيا ، فهي إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي تقوم بعملها على أكمل وجه، وفقا لما قالته الصحيفة، حيث أن لديها حاليًا أكثر من 70% من مخازن الغاز الخاصة بها ممتلئة ، لذلك لن تواجه مشكلة في الوصول إلى هدف 80%.

ولكن من ناحية آخرى، قالت الصحيفة إن هناك دول أخرى يمكن أن تواجه المزيد من المشاكل، مثل كرواتيا وبلغاريا والمجر ورومانيا، والتي لا تزال حاليًا أقل بكثير من متوسط الغاز في تخزينها ، مع ما يقرب من 30%.

وتقف دول آخرى مثل فرنسا وألمانيا عند مستويات 57%، وأيضا بولندا والبرتغال والمملكة المتحدة والدنمارك.