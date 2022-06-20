صادرات مصر الوطنية تتجاوز 5 مليارات دولار فى مارس الماضى

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تحقيق قفزة كبيرة فى حجم الصادرات المصرية من الصادرات الوطنية فى شهر مارس الماضى، حيث بلغت القيمة الإجمالية لتلك الصادرات نحو 5 مليارات و483 مليون دولار، بينما كانت 3 مليارات و805 ملايين دولار فى شهر مارس عام 2021، بزيادة بلغت مليار و677 مليون دولار.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء، أن الصادرات الوطنية توزعت بين الوقود وبلغت قيمة صادراته مليار و950 مليون دولار فى مارس الماضى، مقابل 904 ملايين و965 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت مليار و45 مليون دولار، يليها صادرات القطن الخام وبلغت قيمته 48 مليون و106 آلاف دولار، مقابل 19 مليون و123 ألف دولار خلال فترة المقارنة.

وتضمنت قائمة الصادرات الوطنية كلا من المواد الخام بقيمة 439 مليون و105 آلاف دولار فى شهر مارس الماضى، مقابل 387 مليون و929 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 51 مليون و176 ألف دولار، ثم صادرات السلع نصف المصنعة بقيمة بلغت 959 مليون و815 ألف دولار مارس الماضى، مقابل 742 مليون و856 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 216 مليون و959 ألف دولار.

وأخيرا بلغت قيمة الصادرات الوطنية من السلع تامة الصنع نحو مليارى و85 مليون دولار فى مارس الماضى، مقابل مليار و743 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 341 مليون و733 ألف دولار.