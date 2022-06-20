شفط الدهون مقابل شد البطن.. أيهما مناسب لك؟

كتبت نهير عبد النبى

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس يختارون نحت أجسادهم، و قد يسعى البعض إلى إعادة البناء بعد الحمل أو فقدان الوزن ، وقد يرغب البعض الآخر في إزالة الدهون المستعصية من البطن أو الخاصرة أو الفخذين أو في أي مكان آخر.

مهما كان الدافع ، يجب أن يعرفوا أن هناك إجراءات مختلفة لهم لتحقيق النتائج المرجوة من بينها ، أكثرها ارتباطًا - وإن كان مرتبكًا في كثير من الأحيان - هما "شفط الدهون" و "شد البطن". ولكن ، كيف يختلف هذان الإجراءان؟

يجيب على هذا السؤال موقع helthy

الفروق بين شفط الدهون وشد البطن



شفط الدهون وشد البطن هما عمليتان جراحيتان تجميليتان مناسبتان لأولئك الذين يريدون الحصول على جزء أو بروفايل أكثر تملقًا وثباتًا ومع ذلك ، فهي تختلف من حيث الغرض ، والإجراء ، والتعافي ، والنتائج ، والمضاعفات.

الغرض والتطبيق



يهدف شفط الدهون إلى إزالة الدهون الموضعية من أجزاء مختلفة من الجسم ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، المعدة والأجنحة والفخذين والوركين والأرداف والذراعين والذقن والرقبة، يحسن شكل جسمك ومحيطه لا يعالج الجلد المترهل الذي تعاني منه بسبب الشيخوخة أو بعد الإنجاب.

تستهدف عملية شد البطن منطقة البطن البارزة فقط و يزيل الدهون والأنسجة الدهنية وكذلك الجلد المترهل من معدتك. كما أنه يشد عضلات الوسط ، وهو أمر لا يمكن تحقيقه من خلال شفط الدهون في بعض الأحيان ، يمكن أن يعطي خصرًا أضيق وهو ما تريده العديد من النساء.

الاختلافات الإجرائية



يتم إجراء شفط الدهون تحت تأثير التخدير الموضعي ومن خلال شقوق صغيرة. ومع ذلك ، في عملية شد البطن ، يقوم الجراح عادة بتطبيق التخدير العام ويحدث شقًا من الورك إلى الورك وربما حول السرة إذا كانت بحاجة إلى تغيير موضعها.

أثناء جراحة شفط الدهون ، يتم شفط الدهون من الجسم من خلال قنية في شد البطن ، يتم عمل فتحة في أسفل البطن يتم من خلالها استخراج الدهون والجلد الزائد.

الانتعاش

كإجراء أقل توغلًا ، فإن شفط الدهون له فترة تعافي أقصر وأسهل بعد حوالي 2-3 أيام ، ستتمكن من الذهاب إلى العمل ومع ذلك ، يجب تجنب الأنشطة الشاقة لمدة أسبوعين على الأكثر.

أثناء فترة التعافي ، تعاني من كدمات وتورم وألم بسيط ونزيف ستقل وتختفي بنهاية الأسبوع الثاني بعد الجراحة.

بالنسبة لعملية شد البطن ، فإن التعافي عملية أطول وأكثر تعقيدًا. ستحتاج إلى إلغاء العمل والأنشطة الأخرى لمدة أسبوعين تقريبًا خلال هذا الوقت ، يكون الألم ، وجع الشق ، والكدمات ، والتورم أمرًا طبيعيًا.

لا يسمح بحمل الأشياء الثقيلة والأنشطة الشاقة والجنس لمدة شهر أو أكثر بعد العملية. علاوة على ذلك ، قد يظل التورم هناك لبضعة أشهر حتى 6 أشهر بعد عملية شد البطن.

النتائج



للحصول على بطن مستقر ، فإن شد البطن هو الخيار الأفضل النتائج طويلة الأمد ، لكنها ستظهر بعد 6 أشهر عندما يختفي التورم تمامًا.

نتائج شفط الدهون واعدة أيضًا ويمكنك رؤيتها بعد حوالي أسبوعين. ومع ذلك ، يعتقد البعض أن الانتفاخات الدهنية قد تعود مرة أخرى بعد عام أو عامين.

المضاعفات



مثل العديد من العمليات الجراحية الأخرى ، قد يكون لشد البطن والشفاه بعض المخاطر والمضاعفات ، والتي غالبًا ما تكون نادرة ومؤقتة تعتبر مناقشة تاريخك الطبي مع طبيبك واتباع تعليماته أمرًا مهمًا للغاية في الوقاية من المخاطر والمضاعفات المحتملة.

رد الفعل على التخدير ، والعدوى ، وسوء التئام الجروح ، ونخر الأنسجة ، وتغير الإحساس بالجلد ، والورم المصلي ، والورم الدموي هي بعض الآثار الجانبية المحتملة لعملية شد البطن.

بالنسبة لشفط الدهون ، توجد أيضًا مخاطر حدوث رد فعل للتخدير والعدوى والورم المصلي. تشمل المضاعفات الأخرى تحديد الوجه غير المنتظم ، وتلف الأنسجة المحيطة ، والانصمام الدهني ، والتي نادرًا ما يتم ملاحظتها.