شاهد ما تم تنفيذه بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.. صور

كتب ـ سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والمقرر تشغيله العام القادم، بداية من محطة الاستاد حتى العاصمة الإدارية الجديدة.. وفى النقاط التالية اهم المعلومات عن المشروع.

1. مشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية)‏ يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر ‏وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة.

2. سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية ) وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة .

3. مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، مشيرا إلى أن هذه النوعية من وسائل النقل تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

4. مشروعا المونوريل (العاصمة الادارية الجديدة والسادس من أكتوبر) يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات (الستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) ويبلغ طولهما 98.5 كم بعدد 34 محطة وسيساهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق رؤية مصر 2030 نظراً للأهمية البالغة لمنظومة النقل بإعتبارها أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.

5. يتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن ‏المخطط زيادة عدد ‏العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.‏

6. تتميز قطارات المونوريل بأنها أحادية السكة تتحرك على كمرة خرسانية تعمل بدون سائق و سيتم ولأول مرة ‏تركيب ‏Screen ‎‎Doors‏ على الارصفة ‏أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب ، علاوة على وجود ممرات آمنة ‏تسمح بانتقال ‏الركاب ‏‏بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية وتسهيل عمليات الاخلاء في ‏حالات ‏الطوارئ، كما يتم تزويدها ‏‏بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة، ‏ويوجد داخل العربات ‏شاشات ‏LED‏ لاستخدامها في تزويد ‏‏الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن ‏استخدامها تجارياً في بث الاعلانات ‏التجارية مدفوعة الأجر، ويوجد أعلى الأبواب ‏‏الجانبية شاشة ‏لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسي ‏المتحركة ‏‏الخاصة بأبطالنا ذوى الاحتياجات الخاصة مزودة بوسائل للتثبيت وكذلك ‏تم تزويد ‏العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من ‏‏الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة ‏ذوي الاحتياجات الخاصة من فاقدي حاسة ‏السمع‎.