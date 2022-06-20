سيتى إيدج توقع اتفاق مع كاونسل ماسترز لتأجير وإدارة مشروع نورث سكوير بالعلمين الجديدة لعام 2022

وقعت شركة سيتى ايدج للتطوير العقاري اتفاقية شراكة جديدة مع شركة كاونسل ماسترز، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستشارات العقارية، والتي ستقوم شركة كاونسل ماسترز بمقتضاها بتأجير وإدارة وتسويق مشروعها التجاري نورث سكوير مول، والذي يقع في قلب مدينة العلمين الجديدة ويغطي مساحة إجمالية قدرها 164000 متر مربع، ومن المقرر تشغيله بشكل مبدئي في صيف 2022.

ويعد نورث سكوير أول مركز ترفيهي في مدينة العالمين الجديدة و الساحل الشمالي يطل على البحر الأبيض المتوسط و مباشرة علي الكورنيش، كما يبلغ المشروع مساحة إيجاريه 86000 متر مربع، ويضم مواقع تجارية وثقافية ومطاعم بالإضافة إلى موقف سيارات به 3200 مكانًا، كما يضم فندقًا يحتوي علي 22 غرفة جاهزة لموسم الصيف الحالي بالإضافة إلي 46 غرفة ستكون جاهزة بحلول صيف 2023 بالإضافة إلي شاطئ بسعة 6000 متر، ليقدم نورث سكوير تجربة شاملة لرواد العلمين الجديدة والساحل الشمالي بأكمله.

وفي هذا السياق، قال المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: " من المقرر أن تستضيف مدينة العلمين الجديدة نحو أكثر من 2 ملايين ساكن بحلول عام 2030 ومن المتوقع ايضا ان تبدأ المدينة في تسليم وحدات سكنية هذا العام، وهذه الخطوة تتماشى مع خطة الدولة نحو إضافة قيمة وإحراز تقدم في أعمال البناء في مدن الجيل الرابع في جميع انحاء الجمهورية بهدف تحقيق أقصى استفادة من المواقع المتميزة بالإضافة إلى العناصر التي تؤهل كل منها لتصبح وجهة سياحية واستثمارية."

وفي هذا الصدد وصف محمد الدهان الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايدج هذه الشراكة قائلا: "مع اكتمال مرحلة البناء فنحن نقدم مجمعًا فريدًا يضم أكبر الخبرات الدولية والمحلية في التسوق في الساحل الشمالي، فأهمية المشروع تأتي كونه اول مركز بمدينة العلمين يقدم تجربة متكاملة عالية الجودة للوافدين عليها حيث نجمع بين الانشطة الرياضية والترفيهية، والخدمات الفندقية و محلات للتسوق في مكان واحد مما يدعم خطة الدولة الراهنة في جعل مدينة العلمين وجهة سياحية ومزار متميز. كما اننا نسعد بشراكتنا للمرة الثانية علي التوالي مع شركة كاونسل ماسترز."

كما صرح جورج متري رئيس مجلس إدارة شركة كاونسل ماسترز:" نفخر بالثقة التي حظينا بها من هيئة المجتمعات العمرانية وشركة سيتي ايدج للمرة الثانية علي التوالي لإدارة وتشغيل مشروع قومي في حجم مشروع نورث سكوير، وذلك بعد نجاحنا في إدارة وتشغيل المرحلة الاولي من ممشي اهل مصر." كما أضاف متري، ان هذا المشروع سيتيح لنا التوسع أكثر في اعمالنا وسيكون إضافة إلى خبراتنا في إدارة وتشغيل الجوانب السياحية والترفيهية لجعل نورث سكوير مقصد سياحي عالمي علي أرض العلميين الجديدة مما سيضع مصر علي خارطة السياحة العالمية."

و الجدير بالذكر ان هذا يعد ثاني تعاون بين شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري وكاونسل ماسترز، حيث تعاقدت سيتي ايدج للتطوير العقاري مع شركة كاونسل ماسترز العام الماضي لإدارة مشروع ممشى أهل مصر. كما ان شركة كونســل ماســترز لاستشــارات الأعمــال وإدارة المشــروعات الفندقيــة والسـياحية والتجاريـة وخدمـات التسـويق والتوكيـلات التجاريـة هي احـدى الشـركات الكبرى العاملة فــي مجــال الاستشــارات والخدمــات الخاصــة بالتوكيــلات التجاريــة وادارة المشــاريع الفندقيــة والســياحية والتجاريــة وانشــاء وتســويق الامتيــازات التجاريــة وتسـويق فـرص الاسـتثمار بالمشـروعات التجاريـة حيث تمتلك حــق التســويق الحصــري لأكثــر مــن 65 علامـة تجاريـة محليـة وأكثر مـن 80 علامـة تجاريـة دوليـة، وللشـركة فـروع ومكاتـب تمثيـل في عدة دول عربيـة وأجنبية وتواجـد اكثـر مـن شـركاء تجارييـن بهـذه الدول العربية والأجنبية.

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عن سيتى ايدج للتطوير العقاري

سيتي إيدج للتطوير العقاري هي شركة مساهمة مصرية تم إطلاقها عام 2017 برأس مال 2 مليار جنيه مصري كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان (HDBK.CA) وهي من الشركات الرائدة في مجالي التطوير العقاري وإدارة الأصول العقارية بالسوق المصري. تقوم الشركة بتطوير وإدارة تطوير مجموعة من المشروعات العقارية المتميزة في مصر والتي تتضمن العديد من فئات الأصول العقارية، بما في ذلك عددٌ من المشروعات السكنية والمولات التجارية والفنادق والمطاعم والمكاتب الإدارية. حصلت الشركة مؤخراً على جائزة "أسرع الشركات العقارية نمواً في مصر". كما نجحت الشركة في إطلاق 10 مشروعات ناجحة في جميع أنحاء الجمهورية منذ تاريخ إطلاقها حتى الأن.

عن شركة كونسل ماسترز

شــركة كونســل ماســترز لاستشــارات الأعمــال وإدارة المشــروعات الفندقيــة والسـياحية والتجاريـة وخدمـات التسـويق والتوكيـلات التجاريـة هي احـدى الشـركات الكبرى العاملة فــي مجــال الاستشــارات والخدمــات الخاصــة بالتوكيــلات التجاريــة وادارة المشروعات الفندقيــة والســياحية والتجاريــة وانشــاء وتســويق الامتيــازات التجاريــة وتسـويق فـرص الاسـتثمار بالمشـروعات التجاريـة فـي مصـر والخـارج وتمتلــك شــركة كونســل ماســترز حــق التســويق الحصــري لأكثــر مــن 65 علامـة تجاريـة محليـة وأكثر مـن 80 علامـة تجاريـة دوليـة، وللشـركة فـروع ومكاتـب تمثيـل في عدة دول عربيـة وأجنبية وتواجـد اكثـر مـن شـركاء تجارييـن بهـذه الدول العربية والأجنبية.