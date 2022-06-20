وأشارت المصادر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - إلى عقد حوار الدفاع المتكامل الكوري - الأمريكي (KIDD) الذي يقام مرتين في السنة، حيث يسعى الحليفان إلى تعزيز التنسيق الأمني بعد سلسلة من إطلاق الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية والتكهنات بأن بيونج يانج أكملت الاستعدادات لإجراء تجربة نووية، ولم يتم تحديد موعد جلسة KIDD، لكن من المتوقع أن تعقد قبل أو في حوالي منتصف يوليو المقبل.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يكون على رأس جدول الأعمال سعي سول لتعزيز إمكانية إنفاذ الردع الموسع للولايات المتحدة والتزامها المعلن بتعبئة مجموعة كاملة من قدراتها العسكرية، بما في ذلك الخيارات النووية، للدفاع عن حليفها الآسيوي، كما يناقش الجانبان أيضا توسيع التدريبات العسكرية المشتركة ونشر الأصول العسكرية الاستراتيجية الأمريكية في كوريا بطريقة "حسنة التوقيت ومنسقة".

يذكر أن KIDD الذي تم إطلاقه في عام 2011، هو اجتماع دفاعي شامل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، يغطي مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الردع الموسع لواشنطن.