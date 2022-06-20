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ستيفاني وليامز تشكر مصر لاستضافتها اجتماعات المسار الدستورى الليبى

الإثنين، 20 يونيو 2022 07:56 ص
ستيفاني وليامز تشكر مصر لاستضافتها اجتماعات المسار الدستورى الليبى ستيفاني وليامز
كتب أحمد جمعة

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تقدمت المستشارة الخاصة للأمين العام حول ليبيا، ستيفاني وليامز، بالشكر الجزيل لجمهورية مصر العربية حكومةً وشعباً على حسن استضافتهم أثناء جولات المحادثات الثلاثة لاجتماعات المسار الدستوري الليبي في القاهرة.
 
وأشارت وليامز بعمل اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين بتيسير من الأمم المتحدة لتحديد الإطار الدستوري الليبي للانتخابات.
 
وانتهت الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المتعلقة بالمسار الدستوري الليبي فجر اليوم الاثنين في القاهرة. 
 
أكدت وليامز أن اللجنة المشتركة أنجزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي. الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات الليبية. 
 
ودعت وليامز رئاستي المجلسين للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة، متوجهة بالشكر لأعضاء المجلسين على جهودهم لحل خلافاتهم بشأن عدد من النقاط، مؤكدة أن الشعب الليبي يستحق المثل من قياداتهم، مشددة على  أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن وتلبية تطلعات ما يقارب 3 مليون ليبي ممن سجلوا للتصويت للانتخابات.

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البيان الختامي لاجتماعات القاهره

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البيان الختامي لاجتماعات المسار الدستوري الليبي





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