زيلينسكي تعليقا على الجدل الإيطالي حول إرسال السلاح: نحن لا نقتل مواطنين

فاطمة شوقى

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين على أن قوات بلاده "لم تعبر الحدود، ولم تقتل مدنيين روس"، وذلك في معرض رده على سؤال عن الجدل الراهن في إيطاليا حول التصويت المرتقب يوم غد في مجلس الشيوخ بشأن مسألة مواصلة مد الجيش الأوكراني بالسلاح والتي أحدثت انقساما عميقا داخل حركة خمس نجوم، القوة السياسية الأكبر في البرلمان.

وقال زيلينسكي، مخاطبا عبر دائرة الفيديو منتدى لمعهد الدراسات السياسية الدولية في إيطاليا: "أنتم لا تدعمون تقدم القوات الأوكرانية، ولكن القدرة الدفاعية لجيشنا"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية .

وأضاف: "كل المناطق التي نتقدم إليها هي أراضي أوكرانية، نحن لا نعبر الحدود، ولا نقتل مواطنين ومدنيين روس، نحن أمة تريد أن تكون مستقلة".

وقال زيلينسكى: "اليوم 117 من الحرب.. خلال هذا الوقت، أُجبر أكثر من 5 ملايين أوكرانى على مغادرة منازلهم والتوجه إلى الخارج.. من حيث المبدأ، لا أريد أن أسميهم لاجئين.. أعتقد أنهم سيعودون إلى ديارهم، حالما تغادر روسيا أرضنا.. حالما يتم إحلال السلام.. سنفعل كل ما هو ممكن من أجل هذا".

وكان زيلينسكي، زار مدينة ميكولايف في جنوب البلاد، في وقت تدور فيه معارك شرسة قرب سيفيرودونيتسك في دونباس شرقا.

وقال زيلينسكي، مخاطبا الوحدات المنتشرة في أوديسا، "المهم أنكم أحياء، طالما أنتم أحياء سيبقى هناك جدار أوكراني صلب يحمي بلادنا"، وأعرب عن شكره للوحدات القتالية، "أود أن أشكركم باسم الشعب الأوكراني وباسم دولتنا على العمل الرائع الذي تؤدونه لخدمتكم الممتازة لبلادكم".