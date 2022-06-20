زيادة أعداد العاملين الأجانب بالقطاع الحكومى والقطاع العام والأعمال العام بنسبة 43.9٪

كتب مدحت عادل

أصـدر الجـهـاز المركزي للـتعـبئـة الـعـامـة والإحصـاء الـيـوم النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عام 2021 ".

وأظهرت البيانات أن 54.7٪ من إجمالي العاملين الأجانب من الدول الأوروبية عام 2021، وتمثل الدول الأوروبيـة العدد الأكبر مــن إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عـام 2021 حـيث بلغ 922 أجنبي بنسبة 54.7٪، تليهـا الـدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 418 أجنبـي بنسبة 24.8 ٪. بينما تمثل الدول الإقيانوسية (استراليا ـ نيوزيلاندا ـ غينيا الجديدة،... الخ) أقل الأعداد حـيث بلـغ عددهم 49 أجنبي فـقط بنسبة 2.9٪.

ويمثل الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعي العدد الأكبر حيث بلغ 1329 أجنبي بنسبة 78.8٪ ، يليهم الحاصلين على مؤهل أعلى من الجامعي بعدد 253 أجنبي بنسبة 15٪ ، ويمثل الأخصائيـون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر حيث بلغ 1108 أجنبي بنسبة 65.7٪ ، يليهم كبار المسئولين والمديرون بعدد 474 أجنبي بنسبة 28.1٪ ، يليها الفنيون ومساعدو الاخصائيين حيث بلغ عددهم 56 أجنبي بنسبة 3.3٪ من إجمالي عدد الأجانب .

ويمثل العـاملين الأجانب بالقطاع العام / الأعمـال الـعام العدد الأكبر حيث بلـغ عددهم 897 أجنبي بنسبة 53.2٪ (معظمهم يعملـون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية) يليهم العـاملين الأجانب بالهيئات العامة بعدد 472 أجنبي بنسبة 28 ٪ (معظمهم يعملون في الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً))، وبلغ عـدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد للعمل في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 1102 أجنبي 65.3% ، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 585 بنسبة 34.7% عام 2021.