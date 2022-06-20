زملاء عامل لقى مصرعه داخل مصنع رخام بالصف يكشفون ملابسات الحادث

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال عدد من زملاء عامل لقى مصرعه داخل مصنع رخام في الصف، وذكروا أنه خلال عمله، تعرض جزء من الكسارة الخاصة بتقطيع الرخام للكسر، وسقط الجزء المكسور ثقيل الوزن على الضحية، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وأجرى رجال المباحث تحريات، لكشف ملابسات الحادث، وتبين عدم وجود شبهة جنائية، كما تم الاستماع لأقوال أفراد من أسرة الضحية، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة دفن الجثة، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل مصنع رخام في الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عاملا خلال أداء عمله، سقط عليه جزء من كسارة الرخام، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وأجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، وتم مناظرة الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.