زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب تايوان.. فيديو

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت إدارة الأرصاد الجوية في تايوان، إن زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، ضرب البلاد صباح اليوم الإثنين، وشعر به سكان العاصمة تاييه، وغالبية المدن.

وطبقا لبيانات إدارة الأرصاد الجوية المركزية، فإن مركز الزلزال كان يقع في بلدة جوانجفو التابعة لمقاطعة هوالين، وعمقه 6.8 كيلومترات فقط، وقالت إدارة الإطفاء إنها أرسلت جميع فرق الإنقاذ في مقاطعة هوالين.

وتسببت الهزة الأرضية بفزع وهلع المواطنين الذين تداولوا على منصات التواصل الاجتماعي، فيديوهات ترصد اهتزاز العديد من الأشياء أثناء وقوع الزلزال.

وأصدرت حكومة مقاطعة هوالين تنبيهًا، للمواطنين بالاستعداد للوقاية من الكوارث والاهتمام بالسلامة.