رسالة الأنبا باخوم إلى الطلاب الممتحنين بالشهادات العامة والجامعات

كتب ـ محمد الأحمدى

وجه الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، رسالة إلى كافة الممتحنين بالشهادات العامة والجامعات وجاء بها:

"إلى أبنائنا الطلبة الممتحنين بالشهادات العامة والجامعات، سلام ومحبة الرب تكون معكم،​ باسم غبطة أبينا البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وكل مجمع الكهنة بالإيبارشية البطريركية نشارككم هذا الوقت الهام في حياتكم ومستقبلكم، وندرك كم من الممكن ان يسود القلق، بل والخوف قلوبكم، نحن واثقون أن الرب القائم سيرشدكم، وروحه القدوس سيكون رفيقكم فيهذه الأيام. لا تخافوا، تشجعوا. هذا الوقت هو وقت لحصاد تعبكم وجهدكم. تشددوا ولا تضعف عزيمتكم".

​وتابع خلال رسالته: "نصلي من أجلكم، ونطلب شفاعة القديس يوسف دا كوبرتينو، شفيع الطلبة، الذي وجد الكثير من الصعوبات في دراسته، وبمثابرته وبنعمة الرب، تغلبعليها، وأدعوكم ان تطلبوا شفاعته".