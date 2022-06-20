رئيس جامعة بورسعيد يستعرض الإنجازات العلمية والإنشائية فى عهد الرئيس السيسي

بورسعيد محمد فرج

شهدت جامعة بورسعيد تقدما ملموساً فى العديد من التصنيفات الدولية المرموقة على مدار 8 سنوات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، حيث توالت نجاحات علماء فى مختلف فروع العلم ودخول الجامعة فى التصنيفات العلمية والعالمية فضلاً عن إنشاء وتجهيزات جامعة شرق بورسعيد الأهلية وإنشاء مشروع المستشفى الجامعى.



ومن جانبه أستعرض الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد خلال تصريحات صحفية خاصة "لليوم السابع" حصاد 8 سنوات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمتمثلة فى مايلى :



* دخول الجامعة للمرة الأولى فى التصنيف الدولى لعام 2022 حيث تم إعلان التصنيف البريطانى وإدراج جامعة بورسعيد. ولأول مرة بترتيب أفضل 151-180 جامعة على مستوى جامعات العالم العربى.



* دخول جامعة بورسعيد فى تصنيف الدول الناشئة ضمن أفضل 300 جامعة عالمية طبقا لتصنيف التايمز لجامعات دول الاقتصاديات الناشئة.



* أصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية مؤخراً قائمة بأسماء 10 أساتذة من جامعة بورسعيد لأفضل 2% من علماء العالم



*لأول مرة مشروع بحثى هام وهو محطة جديدة لتحلية المياه التى تعمل بالطاقة النظيفة وسط 5 مشروعات بريطانية مصرية مشتركة مؤهلة اجازة نيوتن" تقديراً لعلمهم الجاد لخدمة البشرية وتوفير مياه نظيفة.



* إنشاء جامعة شرق بورسعيد الأهلية بتكلفة 3 مليارات و500 مليون جنيه على مساحة 44 فدانا حيث تضم 6 مبانى أكاديمية موزعة على القطاعات الرئيسية 3 طبى و3 هندسى و1 علوم إنسانية واجتماعية وعدد 3 مبانى للورش والمعامل فضلاً أن الجامعة تضم 33 برنامجاً دراسياً متميزاً.



* مشروع إنشاء مستشفى بورسعيد الجامعى بسعة 540 سريرا لخدمة منطقة قناة السويس والمنطقة الجديدة بشرق لتكون مركزاً طبى عالمى وتضم المستشفى 16 غرفة عمليات و6 غرف مناظير و31 عيادة و5 معامل و15 غرفة أشعة و15 قاعة محاضرات.