رئيس جامعة الجلالة: إنهاء استعدادات تنظيم اختبارات قبول طلاب الشهادات المعادلة

كتب ــ محمد صبحى

أكد الدكتور محمد الشناوى القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة ، إن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات اللوجيستية والترتيبات الخاصة بشأن تنظيم اختبارات القبول لطلاب الشهادات المعادلة والثانوية العامة 2021 الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الأهلية.

وأشار الدكتور محمد الشناوى فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، إلى أن عدد الطلاب المقرر آداؤهم اختبارات القبول بالجامعة حوالى 90 طالبا، بجانب الطلاب المقرر أن يؤدوا الامتحانات إلكترونيا من المنزل تحت الرقابة الإلكترونية، لافتا إلى أنه تم تنظيم تجربة عن الامتحان سابقا.

ولفت رئيس جامعة الجلالة، إلى أن عقب الانتهاء من تنظيم اختبارات القبول، سيتم تنظيم يوم تعريفى بالجامعة للطلاب واستعاض برامج الجامعة ، مشيرا إلى أن العام الدراسى الجديد يشهد بدء الدراسة فى 5 برامج دراسية جديدة مشتركة مع جامعة أريزونا تمنح شهادات علمية مشتركة للخريجين.

وذكر الدكتور محمد الشناوى، أن أعمال التصحيح لاختبارات القبول تتم بشكل سريع على أن يتم إتاحة النتائج للطلاب إلكترونيا عبر موقع الجامعات الأهلية بعد انتهاء الامتحان بـ48 ساعة.