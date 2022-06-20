رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام ومدرسين بالكليات

اسيوط- هيثم البدرى

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عدداً من قرارات التعيين الجديدة لوكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بعدد من كليات الجامعة، تضمنت تعيين قيادات داخل كليتي الصيدلة والعلوم بجامعة أسيوط شملت الدكتور أبو بكر محمد الطيب عبد الشكور الأستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات، وفي كلية الصيدلة فقد نصت القرارات علي تعيين الدكتورة نهي ناهض عطية الأستاذ بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية رئيسا للقسم بالكلية وذلك لمدة عام.

كما وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين 11 مدرساً جديداً في عدد من كليات الجامعة حيث نصت القرارات على تعيين 4 مدرسين بكلية الطب وهم كلٌ من الدكتورة نها على أحمد محمد مسعود بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى، وكلٌ من الدكتورة نرمين محمد ابو القاسم محمد والدكتورة هند محمد سيد محمد بقسم الامراض الصدرية، والدكتورة كوثر عبد الحليم محمد صالح بقسم الأشعة التشخيصية بالكلية.

وتضمنت القرارات أيضاً تعيين عدد 2 مدرس بكلية العلوم وهم، الدكتور محمد عبد الشكور محمد يوسف بقسم الكيمياء والدكتورة فاطمة حسين عبد الله بقسم الرياضيات بالكلية.

كما شملت القرارات في 5 كليات أخرى تعيين مدرس واحد وهم بكلية التربية الدكتور حمادة سعيد محمد رشوان بقسم المناهج وطرق التدريس وبكلية التربية الرياضية الدكتورة هبة الله أحمد صلاح الدين بقسم علوم الصحة الرياضية وبكلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة شيماء محمود صديق احمد بقسم خدمة الفرد وبكلية التربية النوعية الدكتورة منى مصطفى محمد عبد الرحيم بقسم التربية الفنية وبمعهد جنوب مصر للاورام الدكتورة ايمان حسنى محمد ابراهيم بقسم الباثولوجيا .