رئيس تحرير عاجل لـ"اليوم السابع": السعودية ومصر مستمرتان في تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين

شيريهان المنيري

توجه ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة فى إطار جولة خارجية لمدة 3 أيام، وجاءت زيارة مصر في مطلع هذه الجولة التي أتت بعد سنوات بسبب تداعيات جائحة كورونا.

ويُرافق ولي العهد السعودي عددا من الإعلاميين والخبراء السعوديين في مجالات مختلفة، وعدد من رؤساء تحرير الصحف السعودية البارزة، ومنهم رئيس تحرير "عاجل" الإلكترونية، سلطان المالكي والذي أشاد بالعلاقات المصرية السعودية الراسخة على مرّ العصور.

وقال في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أثناء تواجده في القاهرة، أن زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي هي في سياق العلاقات الوطيدة بين البلدين والتي تمتد لعقود، مضيفًا أن "السعودية ومصر عملتا على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين".

وأوضح "المالكي" أن العام الماضي - ٢٠٢١ - شهد أكبر تبادل تجاري بين البلدين، وتأتي الزيارة الجارية لمزيد من التنسيق في هذا الشأن على جانب ملفات عديدة وخصوصًا السياسية منها، وكذلك مواجهة التحديات في المنطقة.

وتابع أن "من الملفات المهمة التي تُركز عليها الزيارة، هي التنسيق بشأن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة بعد أقل من شهر من الآن إلى السعودية، وكذلك بحث انعكاسات الحرب الروسية - الأوكرانية على المنطقة بالإضافة لملفات أخرى تهدف في المقام الأول إلى تعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين".