رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

كتبت هند مختار

تراس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، احتماع مجلس المحافظين غبر الفيديو كونفرانس لمتابعة الاستعداد لعيد الأضحي، والتصدي لاي مخالفات على الأراضي الزراعية.

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فى فعاليات افتتاح الدورة السابعة لملتقى "بناة مصر"، التي تقام تحت عنوان : "فرص التنمية والتمويل بأفريقيا والدول العربية في ضوء المتغيرات العالمية"، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، ورؤساء الهيئات، ووفود ممثلي الحكومات والاتحادات ومنظمات الأعمال من عدد من الدول الأفريقية والعربية.

والقي رئيس الوزراء كلمة، خلال فعاليات افتتاح الدورة السابعة لملتقى "بناة مصر"، حيث رحب فى مستهلها بالحضور والمشاركين فى فعاليات هذه الدورة، مشيراً إلى أن هذا المتلقى يؤكد عاما بعد آخر دوره وأهميته فى طرح قضايا وملفات التنمية المختلفة فى ربوع الدول العربية والأفريقية.