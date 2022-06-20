رئيس الوزراء الروسى: موسكو ومينسك تواجهان حربا اقتصادية

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قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن بلاده وبيلاروسيا تواجهان حربا اقتصادية حقيقية اندعلت ضدهما، معربا عن ثقته في أن الدولتين ستواجهان هذا الضغط غير المسبوق من خلال الجهود المشتركة.



جاء ذلك خلال اجتماع ميشوستين مع نظيره البيلاروسي رومان جولوفتشينكو، في مينسك اليوم الاثنين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.



ووجه رئيس الوزراء الروسي الشكر إلى مينسك على موقفها البناء بشأن الوضع حول أوكرانيا، مضيفا: "إننا نقاوم بشكل مشترك ضغوط العقوبات غير المسبوقة من الدول غير الصديقة، والتي يمكن مقارنتها بالحرب الاقتصادية الشاملة؛ وهدفها هو عزل روسيا وبيلاروسيا عن النظام المالي الدولي، وتقليل التنمية الاقتصادية، وتقويض السيادة التكنولوجية لدولنا، و مفاقمة حياة مواطنينا".



وتابع: "إننا سنقاوم هذا الضغط وسنتمكن معا من التغلب على تداعيات العقوبات الغربية، من خلال تعميق الاندماج في دولة الاتحاد، وإطلاق المشاريع المشتركة، وتطوير سلاسل الإنتاج والخدمات اللوجستية، واستبدال الواردات".

من جانبه، قال جولوفتشينكو، إن: "الوضع الحالي يملي الحاجة إلى التحرك بسرعة وحسم وبشكل عسكري"، مضيفا أنه في مثل هذه الظروف يجب أن نعمل وأن نتخذ القرارات".