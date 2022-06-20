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رئيس الكنيسة الأسقفية مصليًا للطلاب: ليمنحكم الله صفاء الذهن والتركيز

الإثنين، 20 يونيو 2022 12:56 م
رئيس الكنيسة الأسقفية مصليًا للطلاب: ليمنحكم الله صفاء الذهن والتركيز دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية
كتب ـ محمد الأحمدى

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صلى دكتور سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية لجميع طلاب الثانوية العامة تزامنًا مع بدء الامتحانات صباح اليوم، داعيًا أن ينير الله أذهانهم ويمنحهم صفاء الذهن والتركيز لكى يستكملوا هذه المسيرة والتى بذلوا فيها الكثير من الجهد والتعب. 
 
وأضاف رئيس الأساقفة موجهًا كلمته للطلاب: كونوا على يقين أن الله يرى كل ما بذلتموه من جهد على مدار  السنة الماضية وهو قادر أن يعوض تعبكم أضعافًا.
 
وطالب رئيس الأساقفة أولياء الأمور بتوفير الجو النفسي الملائم للطلاب دون توتر بالشكل الذي يدفعهم للتركيز في الامتحانات بطريقة أفضل. 
 
 

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