رئيس الاتحاد الإفريقى لمقاولى البناء: نستهدف زيادة مشاركة الشركات الوطنية بمشروعات أفريقيا

كتب أحمد حسن

قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي البناء والتشييد، أن توقيت الملتقي يمثل عامل مهم لأنه يأتى بالتزامن مع استراتيجة الدولة التنموية والتى تشهدها كافة محافظات مصر.

وأضاف المهندس حسن عبد العزيز، خلال كلمته فى افتتاح الدورة السابقة لملتقي بناة مصر، أن تصدير المقاولات يأتى في مقدمة أولويات الاتحاد الإفريقي، وزيادة نسبة مشاركة الشركات المصرية في المشروعات الكبرى بالدول الأفريقية .

وأوضح أن الاتحاد لديه رؤية حقيقية تتضمن عدة محاور لتطوير قطاع البناء والتشييد، يأتى في مقدمة تلك المحاور زيادة نسبة التعاون بين مصر والدول الأفريقية والاهتمام بالعامل المصري، بجانب تطوير صناعة البنا داخل مصر .

ويشهد الملتقى الذي يُقام تحت عنوان "فرص التنمية والتمويل بأفريقيا والدول العربية في ضوء المتغيرات العالمية"، مشاركة وفود أفريقية وعربية تجمع ممثلي الحكومات والاتحادات ومنظمات الأعمال لدول أفريقية هي: "كوت ديفوار، سيراليون، الكونغو، والكونغو الديمقراطية، غانا، زيمبابوي"، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية هي: "ليبيا، المغرب، السودان، الأردن."

وتتضمن المناقشات التي تتناولها فعاليات الملتقى نموذج مشروعات النقل العملاقة بالدول الأفريقية الطموحة للتنمية، وذلك وسط حضور أكثر من 500 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية وصناديق الاستثمار، لبحث مخططات التنمية الشاملة في القارة الأفريقية والمنطقة العربية وطرح خريطة المشروعات الكبرى، في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية.