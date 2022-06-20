خدمات مرورية مكثفة لتنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائى السريع

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع القيام بتنفيذ أعمال مشروع "القطار الكهربائى السريع"، مروراً بأعلى طريق الأوتوستراد (بجوار مطار حلوان الحربى وسير القومية للأسمنت)، مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الأوتوستراد بالمنطقة المشار إليها، الأمر الذى يستلزم تنفيذ الغلق الكلى للإتجاه القادم من مناطق التبين تجاه مناطق المعادى مع تحويل حركة المرور للإتجاه الآخر، اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 20/6/2022م ولمدة "تسعون يوماً".

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.