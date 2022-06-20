اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 يونيو 2022 03:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حياة كريمة.. حملات توعية موسعة بقرى مركز الشهداء للتعريف بمشروعات المبادرة

الإثنين، 20 يونيو 2022 03:08 م
حياة كريمة.. حملات توعية موسعة بقرى مركز الشهداء للتعريف بمشروعات المبادرة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت إدارتي التوعية والاعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، حملات إعلامية توعوية بقرى حياة كريمة بمركز الشهداء، لتعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة المحافظة عليها.

أشار المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إلي أهمية توعية المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف إلي الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري، لافتاً إلي الطفرة الكبيرة التي تشهدها محافظة المنوفية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي في ظل المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة.

شملت الحملة العديد من الأنشطة التوعوية، مستهدفةً مختلف الفئات العمرية بقري عشما وأبو كلس وسرسموس وكفر سرسموس وكفر حجازى ودنشواى وكفر دنشواى وكفر الجماله التابعين لمركز الشهداء، من خلال تنفيذ حملات طرق الأبواب للوصول إلي ربات الأسر بالمنازل، وتوزيع بروشورات وملصقات، وإجراء استقصاء رأي المواطنين مما يساهم في سهولة وصول رسالة المبادرة بأهمية المحافظة علي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى .

 


مبادرة حياه كريمة

حملات توعيه موسعة

قرى مركز الشهداء

التعريف

مشروعات حياه كريمة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار المنوفية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة