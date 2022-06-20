حياة كريمة.. توعية 437 ألف مواطن بفعاليات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى زفتى

الغربية ــ مصطفى عادل

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالفعاليات التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في تنفيذ حملة "أنت أقوى من المخدرات" داخل 54 قرية بمركز ومدينة زفتى، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، مشيراً إلى الدور الهام للمبادرة في حماية ووقاية الشباب من الوقوع في الإدمان وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن تعاطي المخدرات، من كونها تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، وغيرها من المفاهيم والمعتقدات المغلوطة لدى البعض.

وأكد رحمي أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتوفير جميع احتياجاته لتقديم كافة الخدمات العلاجية المجانية والتي تتم في سرية تامة، مشيداً بحملات طرق الأبواب التي استهدفت توعية 437 ألف مواطن من خلال 178 حملة، إلى جانب تنفيذ 116 حملة استهدفت الورش والمصانع وخلافه بلغ خلالها المستفيدين 80 ألف مواطن، كما تم تحويل 450 مريضا للعلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن 16023.

كما تابع المحافظ تنفيذ 110 ندوات بالوحدات المحلية والإدارات الفرعية لـ54 ألف مواطن و 99 لقاء أسريا استهدف 35 ألف مستفيد من الأطفال والسيدات، إلى جانب 91 برنامجا شبابيا بمراكز الشباب بإجمالي عدد مستفيدين 23 ألف شاب وطليع، كما تابع تنفيذ برامج نوعية مثل الدورات التدريبية للمقبلات على الزواج على مدى يومين استهدف أكثر من 200 فتاة وسيدة من الفتيات المقبلة على الزواج.

وفي ذات السياق، وجه محافظ الغربية بتكثيف اللقاءات التوعوية للعاملين في الجهاز الإداري، حيث تابع تنفيذ 57 لقاء تحت شعار "القرار قرارك" استهدف 29 ألف موظف من التابعين للجهاز الإداري للدولة بقرى مركز زفتى، وذلك لتوعيتهم بالقانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بالكشف عن الموظفين متعاطي المخدرات وفصل من يثبت عليه التعاطي، وذلك بهدف رفع الوعي لدى المواطنين والشباب بخطورة الإدمان وتعاطي المخدرات، كذلك التعريف بطرق العلاج المجاني وفي سرية تامة.