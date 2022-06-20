حفل عشاء على شرف وزير القوى العاملة بمنزل سفير مصر بالجزائر

كتبت آية دعبس

أقام السفير الدكتور مختار وريدة، سفير مصر بالجزائر، حفل عشاء لأفراد الوفد المصري المشارك في أعمال رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها بالجزائر، علي شرف محمد سعفان وزير القوي العاملة ، وذلك بحضور فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وسفير الكويت بالجزائر السيد حسن رابحى.

وتم خلال حفل العشاء مناقشة الموضوعات المطروحة علي جدول أعمال الرابطة، وحرص مصر علي المشاركة الفاعلة في الاجتماعات العربية العربية.

جاء ذلك عقب، اختيار مصر ممثلة في وزير القوي العاملة محمد سعفان، في رئاسة لجنة إعادة صياغة نظام رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها بالجزائر، علي أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن كل من دول : لبنان، والأردن، والجزائر، وموريتانيا .

وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان، قد شارك في اجتماع مجلس إدارة رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها الذي عقد بمقر مركز المؤتمرات بالجزائر بحضور الدول العربية المشاركة في الرابطة ، فضلا عن فايز المطيري الأمين العام لمنظمة العمل العربية .

وطرح علي مائدة الاجتماع عددا من الموضوعات في مقدمتها دراسة ومناقشة اللائحة التنظيمية لتسيير أعمال الجمعية العامة للرابطة، وجدول أعمالها والمصادقة عليها ، ودراسة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للرابطة ، فضلا عن مسودة اللائحة المحددة لنسب مساهمات الأعضاء .

وأكد المشاركون في اجتماع المجلس أهمية تفعيل دور الرابطة ، وأن يكون لها أنشطة مرتبطة بواقع مجتمعاتنا العربية بكافة المبادئ والمعايير والإعلانات الصادرة عن جامعة الدول العربية ، ومنظمة العمل العربية والمبادئ الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية.