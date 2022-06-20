جوستافو بيترو يفوز بالرئاسية الكولومبية بفارق 700 ألف صوت عن منافسه.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

فاز المرشح اليساري جوستافو بيترو بالانتخابات الرئاسية في كولومبيا حاصدًا 50,47% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات وفقا لنتائج رسمية تشمل 99% من الأصوات التي جرى فرزها.

وحصل خصمه المليونير رودولفو هيرنانديز الذي أقرّ بهزيمته على 47,27% من الأصوات، أي بفارق نحو 700 ألف صوت، بحسب النتائج التي نشرتها الهيئة الوطنية المكلفة تنظيم الانتخابات.

وبهذا بات جوستافو بيترو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، وكتب على تويتر: "اليوم هو يوم عيد للشعب. فلنحتفل بأول انتصار شعبي".

وسيكون توليه أعلى منصب في البلاد بمثابة زلزال سياسي في بلد يحتكر فيه المحافظون السلطة منذ عقود.



انتخابات كولومبيا



بيترو مع الجمهور



بيترو يحيي الجمهور