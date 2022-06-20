اليوم السابع
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جوستافو بيترو يفوز بالرئاسية الكولومبية بفارق 700 ألف صوت عن منافسه.. صور

الإثنين، 20 يونيو 2022 03:05 ص
جوستافو بيترو يفوز بالرئاسية الكولومبية بفارق 700 ألف صوت عن منافسه.. صور جوستافو بيترو
كتب عبد الوهاب الجندى

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فاز المرشح اليساري جوستافو بيترو بالانتخابات الرئاسية في كولومبيا حاصدًا 50,47% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات وفقا لنتائج رسمية تشمل 99% من الأصوات التي جرى فرزها.

وحصل خصمه المليونير رودولفو هيرنانديز الذي أقرّ بهزيمته على 47,27% من الأصوات، أي بفارق نحو 700 ألف صوت، بحسب النتائج التي نشرتها الهيئة الوطنية المكلفة تنظيم الانتخابات.

وبهذا بات جوستافو بيترو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، وكتب على تويتر: "اليوم هو يوم عيد للشعب. فلنحتفل بأول انتصار شعبي".

وسيكون توليه أعلى منصب في البلاد بمثابة زلزال سياسي في بلد يحتكر فيه المحافظون السلطة منذ عقود.

 

انتخابات كولومبيا
انتخابات كولومبيا

 

بترو مع الجمهور
بيترو مع الجمهور

 

بترو يحيي الجمهور
بيترو يحيي الجمهور

 

طوابير الانتخابات
طوابير الانتخابات

 


جوستافو بيترو

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انتخابات كولومبيا

كولومبيا



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