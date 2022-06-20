جنايات القاهرة تحيل أوراق 7 متهمين للمفتى لقتلهم مواطنا وترويع آخرين

كتب أحمد حسني

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، إحالة أوراق 7 متهمين بقتل مواطن لخلافات بينهم، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبد العال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامي عبد الخالق وعادل إبراهيم الغويط، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في تجمهر من أكثر من 5 أشخاص، للاعتداء على الآخرين باستعمال القوة والعنف حال حملهم أسلحة بيضاء متنوعة وأدوات من شأنها القتل.

وقام المتهمون باستعراض القوة والتلويح بالعنف، واستخدموهما قبل المجني عليهم لترويعهما وتخويفهما وإلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم، وذلك بأن تجمعوا كمقاتلي الشوارع المدججين بالأسلحة البيضاء المتنوعة والمحملين بالحجارة والزجاجات، واعتدوا على المجني عليهما وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفسيهم وتعريض حياتهم للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قتلوا المجني عليه، مع سبق الإصرار والترصد، بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لخلاف بينهم، فتربصوا بمحيط مسكنه وما وما أن أبصروه انهالوا عليه بأسلحتهم البيضاء بالطعن، بينما تواجد بقية المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم الباقين، وذلك بأن اعتلوا أسطح البنايات وصاروا يرشقون الإناس بالحجارة والزجاجات ليقصوهم عن إغاثته قاصدين من ذلك إزهاق روحه.