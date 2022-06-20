جارديان: أكبر إضراب بالسكة الحديد منذ 30عاما يوقف أغلب قطارات بريطانيا اليوم

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن أكبر موجة من إضرابات العاملين فى السكك الحديدية فى بريطانيا ستبدأ مساء اليوم، الإثنين، مع إلغاء رحلات قطارات فى مختلف أنحاء البلاد، طوال أغلب الأسبوع.

وسيبدأ منتصف ليل الثلاثاء، الجولة الأولى من ثلاثة إضرابات تستمر 24 ساعة، بمشاركة 40 ألف من العاملين بالسكك الحديدية، بما فى ذلك العاملين فى الإشارات والصيانة وفى القطارات. وسيتم تشغيل خُمس القطارات فقط خلال أيام الإضراب، ووقف الخدمات فى أغلب مناطق شرق وجنوب غرب إنجلترا، وويلز واسكتلندا.

وتأتى الإضرابات للمطالبة بتحسين الأجور، ومحاولة إصلاح نظام السكك الحديدة مع أنماط العمل فى فترة ما بعد كورونا التي أضرت بالعائدات، ويبدأ العاملون ستة أيام من التعطيل حيث سيتم تشغيل قطار واحد كل ساعة بين السابعة والنصف صباحا والسادسة والنصف مساء فى أغلب الطرق الرئيسية الحضرية وداخل المدن. وستبدأ الخدمات لاحقا وسيتم تخفيضها فى الأيام التالية.

ويتوالى إضراب الموظفين فى شبكة السكك الحديدية والعاملين فى المحطات وعلى متنها ممن يعملون لصالح 13 محطة تشغيل فى إنجلترا. وقالت نقابة العاملين بالسكك الحديديةRMT إن الآلاف من الوظائف فى خطر فيما يتعلق بالصيانة، ومن المقرر إغلاق مكتب التذاكر، من أجل تجميد الأجور خلال وقت تعانى فيه البلاد من مستوى مرتفع من التضخم.

وسيكون إضراب عمال الإشارات ذي التأثير الأكبر، لاسيما فى المناطق القروية، مما يمكن أن يؤدى إلى إغلاق خطوط فى أماكن مثل ويلز.