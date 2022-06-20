توفير أتوبيس لنقل طلاب الثانوية العامة إلى لجان الامتحانات بوسط سيناء مجانا

شمال سيناء - محمد حسين

اطلق اليوم مجلس مدينة نخل بوسط سيناء، خدمة توفير أتوبيسات تنقل طلاب الثانوية العامة الممتحنين من القرى ومدينة نخل لتوصيلهم لمقر لجنة امتحانات الثانوية العامة فى وسط سيناء ومقرها مدينة الحسنة بالمجان .

قال محسن سالم رئيس مركز ومدينه نخل، إنه تم تخصيص أتوبيس 36 راكبا لنقل الطلاب أيام الامتحانات بالمجان، ويتم تجميع الطلبه أمام مجلس مدينة نخل والتحرك الساعة 6،30 صباحا ذهابا وعوده إلي مدينة نخل.

وقال سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، أنه يتم أولا بأول متابعة وصول الطلبة لمقر لجنة الامتحانات الثانوية بوسط سيناء فى مدينة الحسنة، لافتا أن مجلس المدينة يقوم بدوره المنوط به فى هذا الجانب وهو توفير كافة الخدمات المطلوبة والتنسيق مع غرف عمليات التعليم لمتابعة الموقف وحل أى عارض وتلبية كافة الاحتياجات للطلبة والملاحظين وتذليل أى عقبات .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم أن طلاب الثانوى العام بوسط سيناء 62 طالبا موزعين على إدارتى الحسنة ونخل .