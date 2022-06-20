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توافد طلاب الثانوية على لجان مدرسة الجيزة الإعدادية فى أول أيام الامتحانات

الإثنين، 20 يونيو 2022 08:27 ص
توافد طلاب الثانوية على لجان مدرسة الجيزة الإعدادية فى أول أيام الامتحانات دخول الطلاب - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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بدأ منذ قليل، توافد طلاب الثانوية العامة، على لجان مدرسة الجيزة الإعدادية بنين، بمحافظة الجيزة، حيث يؤدى الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2022، بالمواد غير المضافة للمجموع.
 
يؤدى الطلاب الامتحان فى مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، موزعين على 2089 لجنة سير على مستوى الجمهورية.
 
وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، عقد اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس، الأسبوع الماضي، لإعلان التعليمات النهائية الخاصة بأعمال اللجان بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022، والتي تبدأ اليوم الاثنين  20 يونيو الجاري، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين وعدد من قيادات الوزارة. 
 
وقال الدكتور طارق شوقي، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب/طالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات".
 
وأضاف الوزير، أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدًا بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.
 
 
 
 
 

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