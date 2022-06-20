اليوم السابع
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تموين دمياط تشن عدة حملات تُسفر عن تحرير 725 محضرا متنوعا

الإثنين، 20 يونيو 2022 05:25 م
تموين دمياط تشن عدة حملات تُسفر عن تحرير 725 محضرا متنوعا الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط حملات متتالية خلال النصف الأول من يونيو الجارى استهدفت المرور على المخابز والأسواق ومستودعات الغاز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بإحكام الرقابة على تلك المنظومة للتصدي لأى محاولات احتكار للسلع والتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة.

وفى هذا السياق، ، أسفرت تلك الحملات عن تحرير 725 محضرا، جاء من بينهم 70 مخالفة بالمخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والموازين المقررة ،وتوقف مخابز أخرى عن الإنتاج وادارة مخبز بدون ترخيص، كما تم رصد 655 مخالفة للأسواق ومستودعات الغاز تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع بأزيد من الأسعار المقررة ومجهولة المصدر ولحوم مكشوفة وكذلك رصد حالات غش تجارى وعدم وجود شهادات صحية و كذلك إدارة محال بدون ترخيص و عدم الإعلان عن مخازن وغلق مستودع للغاز أمام الجمهور ، كما قامت المديرية بسحب 14 عينة من المواد الغذائية وكذلك 39 عينة من الدقيق والقمح والنخالة للتأكد من مطابقتهم للاشتراطات الغذائية.


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