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بأول أيام ماراثون الثانوية العامة..

تمركز سيارة إسعاف بمحيط لجان الثانوية بمدرسة الجيزة الإعدادية تحسبا لأى طوارئ

الإثنين، 20 يونيو 2022 09:38 ص
تمركز سيارة إسعاف بمحيط لجان الثانوية بمدرسة الجيزة الإعدادية تحسبا لأى طوارئ ماراثون الثانوية العامة
كتب ـ محمود راغب

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تشهد لجان مدسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد "مدرسة الجيزة الإعدادية بنين"، بمحافظة الجيزة، تمركز سيارة إسعاف، فى محيط المدرسة تزامنا مع أول أيام امتحانات ماراثون الثانوية العامة، وذلك تحسبا لأى حالات طارئة .
 
وشهدت اللجان إجراءات مشددة من قبل المشرفين على اللجان بتفتيش الطلاب، ومنع دخول الطلاب للجان بالتليفون المحمول ، فضلا عن التشديد على الطلاب بالالتزام بالاجراءات الاحترازية .
 
 ويبدأ الطلاب ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022، بالمواد غير المضافة للمجموع، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، موزعين على 2089 لجنة سير على مستوى الجمهورية.
 
وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، عقد اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس، الأسبوع الماضي، لإعلان التعليمات النهائية الخاصة بأعمال اللجان بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022، والتي تبدأ اليوم الإثنين 20 يونيو الجاري، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين وعدد من قيادات الوزارة. 
 
وقال الدكتور طارق شوقي، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا/طالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات".
 
وأضاف الوزير، أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدًا بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.
 
 
 
 
 

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