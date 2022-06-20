تلفيات بسيارة الفنانة هالة فاخر بسبب مشاجرة فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

تعرضت سيارة الفنانة هالة فاخر لتلفيات، خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، حيث تصادف ركن السيارة بالمكان، لتواجد الفنانة لتصوير مشهد بفيلم سينمائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمركز شرطة كرداسة، بتشاجر عدد من الأشخاص، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عاملين، وبائع اطعمة وصديقه، بسبب تطاير أتربة من سيارة العاملين على أطعمة البائع، وخلال المشاجرة حدثت تلفيات بسيارة ملاكي.

بإجراء التحريات تبين أن السيارة خاصة بالفنانة هالة فاخر، وأنها ركنتها بالمكان لتصوير فيلم سينمائي بمنطقة قريبة، ورفضت فاخر تحرير محضرا بالتلفيات التي لحقت بسيارتها.

فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.