"تغير المناخ ونظام الغذاء" حلقة نقاشية بدورة الكوادر الأفريقية بالتنمية المحلية

كتب ـ على عبد الرحمن

تناولت الحلقة النقاشية الثانية من فعاليات اليوم التاسع من البرنامج التدريبى لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية والذى تنفذه وزارة التنمية المحلية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، موضوع "تغير المناخ والنظام الغذائى" ، وأدارت الحلقة د. جيهان فؤاد مدير المعهد القومى للتغذية، وتناولت فيها مفهوم النظام الغذائي، وجميع الأنشطة المتصلة بإنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها واستهلاكها والتخلص منها .

وتناولت جميع العوامل التى تؤثر فى أنشطة النظام الغذائى وهى البيئة والجهات الفاعلة والهياكل الأساسية والمؤسسات ؛ وعرضت د. جيهان فؤاد نتائج هذه الأنشطة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى قدرة سلاسل القيمة الزراعية على تحسين التغذية، والفوائد الاقتصادية لتحسين مستويات التغذية والتغيرات المناخية وكيفية تأثيرها على النظام الغذائى.

تختتم وزارة التنمية المحلية، غدا الثلاثاء، الدورة التدريبية الثانية للكوادر المحلية الأفريقية فى مجال التنمية المحلية واللامركزية وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية .

وذلك بمشاركة 24 متدرباً من 17 دولة أفريقية وبحضور قيادات وزارة التنمية المحلية والسفير محمد خليل أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وتتيح الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية دراسة التجربة المصرية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر فى إطار رؤيه مصر 2030 ومبادرة بناء الإنسان المصري، غيرها من المبادرات المصرية التى يشيد بها العالم والمنظمات الدولية المرموقة بما يسرع من وتيره تحقيق أهداف رؤيه مصر أفريقيا 2063 للتنمية المستدامة، وأن تنعم القارة بحلول هذا التاريخ بالازدهار المبنى على النمو الشامل والتنمية المتكاملة، وأن تكون أفريقيا قارة متكاملة اقتصاديا تعتمد على الرؤية الأفريقية الشاملة للنهضة فى ظل المتغيرات العالمية، والمواثيق الأممية وبسواعد أبنائها وخبراتهم المكتسبة وسعيهم نحو العلم والمعرفة.