تعيين وائل حنفى محمود قائمًا بأعمال مدير علاقات المستثمرين بالمصرية للاتصالات

كتبت هبة السيد

قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنه تم تعيين وائل حنفي محمود رئيس قطاعات الشئون المالية للشركة، قائمًا بأعمال مدير علاقات المستثمرين بدلًا من سارة محمد شبايك.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات، إجمالي إيرادات مجمعة بلغت 9.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة نمو قدرها 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعةً بالنمو في إيرادات خدمات البيانات بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث مثلت 74% من إجمالي النمو في الإيرادات، متبوعة بالزيادة في إيرادات الكوابل وخدمات الصوت.

بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.6 مليار جنيه محققا هامش ربح قوي قدره 38% في ضوء نمو الإيرادات والجهود المستمرة لترشيد النفقات، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.4 مليار جنيه مسجلا انخفاضًا قدره 36% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة لبعض العناصر غير التشغيلية.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات، صافي الربح بعد الضرائب بلغ 1.4 مليار جنيه مسجلاً انخفاضًا قدره 36% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة لبعض العناصر غير التشغيلية، وبتحييد أثر تلك العناصر غير التشغيلية والمتمثلة في بعض المعالجات المحاسبية الاستثنائية لشركة فودافون مصر والمخصصات والاضمحلال، وأرباح فروق العملة، وضرائب الدخل المؤجلة، يستقر صافي الربح عند مبلغ 1.7 مليار جنيه مماثلا لنفس الفترة من العام السابق.