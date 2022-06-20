اليوم السابع
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الإثنين، 20 يونيو 2022 04:02 م
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تعليم بورسعيد غرفة العمليات لم ترصد حالات غش أو حالات مرضية داخل اللجان

الإثنين، 20 يونيو 2022 02:42 م
تعليم بورسعيد غرفة العمليات لم ترصد حالات غش أو حالات مرضية داخل اللجان لجنة ثانوية عامة
بورسعيد محمد فرج

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أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد خلال تصريحات صحفية أن غرفة العمليات لم ترصد أية حالات غش أو مرضية داخل لجان الثانوية العامة.

ومن جهة أخرى أكد ت التصريحات أن المواد خارج المجموع فى اليوم الأول تتمثل فى امتحان التربية الدينية الفترة الأولى والتربية الوطنية الفترة الثانية.

وأشار البيان أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 4 آلاف و977 طالبا وطالبة وقد حضر 4 آلاف و963 طالبا وطالبة بنسبة 99.77% كما تقدم للإمتحان 4 طلاب مكفوفين من بينهم طالبة واحدة وحضر 4 طلاب بنسبة 100%  

وأكد البيان بأنه تم تسفير اوراق الإجابة  إلى لجنة النظام  والمراقبة بالإسماعيلية  وسط  حراسة أمنية .

 

 

 

 

 

 


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