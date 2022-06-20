تعليم بورسعيد غرفة العمليات لم ترصد حالات غش أو حالات مرضية داخل اللجان

بورسعيد محمد فرج

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد خلال تصريحات صحفية أن غرفة العمليات لم ترصد أية حالات غش أو مرضية داخل لجان الثانوية العامة.

ومن جهة أخرى أكد ت التصريحات أن المواد خارج المجموع فى اليوم الأول تتمثل فى امتحان التربية الدينية الفترة الأولى والتربية الوطنية الفترة الثانية.

وأشار البيان أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 4 آلاف و977 طالبا وطالبة وقد حضر 4 آلاف و963 طالبا وطالبة بنسبة 99.77% كما تقدم للإمتحان 4 طلاب مكفوفين من بينهم طالبة واحدة وحضر 4 طلاب بنسبة 100%

وأكد البيان بأنه تم تسفير اوراق الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة بالإسماعيلية وسط حراسة أمنية .