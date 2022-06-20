تعرف على حقيقة تخدير سيدة أثناء خروجها من مدرسة بالبحيرة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله بمقطع فيديو تعرض سيدة (مُدرسة بإحدى المدارس بمدينة كفر الدوار بالبحيرة) للتخدير من إحدى السيدات وذلك حال خروجها من المدرسة فقامت بالصراخ والاستغاثة وتمكنت المتهمة من الهرب حال تجمع الأهالى.

بالفحص تبين عدم صحة ما جاء بمقطع الفيديو المشار إليه وأن حقيقة الواقعة بأنه فى تاريخ 8 الجارى تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم) بأنه أثناء تواجدها بأحد الشوارع بدائرة القسم ، قامت إحدى السيدات بالاصطدام بها مما أدى لإختلال توازنها وسقوطها أرضاً، وقامت بمغافلتها أثناء ذلك وسرقة مبلغ مالى من حقيبة اليد الخاصة بها .

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة القسم)، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأرشدت عن الـمبلغ المالى المستولى عليه وباستدعاء الـمُبلغة وسؤالها عن مضمون ما جاء بمقطع الفيديو المشار إليه نفت معرفتها بالمتحدثة بمقطع الفيديو وعدم علمها بمصدر المعلومات التى أوردتها بالمقطع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.