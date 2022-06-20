تعرف على السيرة الذاتية للدكتور سامى النجار وكيل وزارة صحة سوهاج الجديد

تستعد مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج لاستقبال وكيل الوزارة الجديد الدكتور سامى محمد النجار لاستلام مهام منصبه خلفا للدكتورة كريمة حامد القائمة بالأعمال حاليا طبقا للقرار الصادر من الدكتور خالد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة.

واليوم السابع يقدم السير الذاتية للدكتور سامى محمد النجار وكيل وزارة الصحة الجديد بسوهاج فهو حاصل على درجة بكالوريوس الطب والجراحة العامة من كلية الطب جامعة المنصورة عام 89 وحصل على درجة الماجستير فى أمراض القلب والأوعية الدموية عام 2001.

والدكتور سامى محمد النجار يعملا حاليا رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الجنوبية بهيئة المصرية ندبا ومدير عام إسعاف إقليم الدلتا بهيئة الإسعاف المصرية بوزارة الصحة" الدقهلية – الغربية- المنوفية – كفر الشيخ – دمياط".

شغل سامى النجار العديد من المناصب القيادية المتعددة منها مدير عام الإدارة العامة لفرع الدلتا بهيئة الإسعاف المصرية وقائم بأعمال مدير عام العامة للإسعاف النهرى وقائم بأعمال مدير إقليم جنوب الصعيد فى هيئة ا الطوارئ والتعبئة الصحية بمديرية الصحة بالدقهلية ونائب مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالدقهلية ومدير مستشفى بطره بالدقهلية ومدير قسم الطوارئ والعناية المركزة بمستشفى طلخا المركزى ومدير مستشفى أبورديس بجنوب سيناء وطبيب مقيم قلب وعناية مركزة بمستشفى المنصورة الدولى وطبيب مقيم قلب بمستشفى المنصورة العام.

حصل الدكتور سامى النجار على العيدى من الدورات القيادات وإدارة الأزمات والكوارث من مصر وخارج مصر ويمتاز بالحزم فى العمل وحب العمل الميدانى من خلال النزول إلى كافة المستشفيات والوحدات واقتحام المشكلات قبل الوصول إليه ووضع حلول لها بما يخدم القطاع الصحى ويخدم المواطنين طبقا لرؤية مصر 2030.