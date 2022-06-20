تعرف على السيارات الكهربائية التى تم ترخيصها منذ 12 شهرا

كتبت : أمانى سمير

كشفت المجمعه المصرية للتأمين على المركبات بيانا عن عدد المركبات الكهربائية التى تم التأمين عليها من 1يوليو2021 وحتى 31 مايو 2022 كالتالى :

إجمالى عدد المركبات الكهربائية التى تم ترخيصها 542 مركبة وفى مجال السيارات تم ترخيص 431 سيارة الملاكى احتلت فولكس فاجن المرتبة الاولى فى السيارات الملاكى بـ174 سيارة وتسلا المركز الثانى ب43 سيارة وبى ام دبليو فى المركز الثالث 24 وفى المركز الرابع بورش 22 سيارة فى المركز الخامس فيات 18 سيارة وفى المركز السادس هيونداى 17 سيارة وفى المركز السابع كيا 14 سيارة وفى المركز الثامن شيفورولية 11 سيارة وفى المركز التاسع جاك 10 سيارات وفى المركز العاشر شانجان 9 سيارات.

يذكر أن إجمالى عدد المركبات الكهربائية التى تم ترخيصها حتى إبريل الماضى 2022 هى حوالى 381 مركبة وفى مجال السيارات الملاكى احتلت فولكس فاجن المرتبة الأولى فى السيارات الملاكى بـ148سيارة وتسلا المركز الثانى بـ39 سيارة وبى ام دبليو فى المركز الثالث 24 وفى المركز الرابع بورش 20 سيارة فى المركز الخامس فيات 16 سيارة وفى المركز السادس هيونداى 15 سيارة وفى المركز السابع كيا 13 سيارة وفى المركز الثامن جاك 10 سيارات وفى المركز التاسع شيفورولية وشانجان 9 سيارات وفى المركز العاشر شيرى 8 سيارات.