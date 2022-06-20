اليوم السابع
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الإثنين، 20 يونيو 2022 06:08 ص
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تعرف على أهم تفاصيل اجتماع لجنة إيراد نهر النيل

الإثنين، 20 يونيو 2022 06:00 ص
تعرف على أهم تفاصيل اجتماع لجنة إيراد نهر النيل نهر النيل
كتبت ـ أسماء نصار

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عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.
 
ويتم خلال تلك الاجتماعات متابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، وموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي ، وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافةالإستخدامات الأخرى وتقليل شكاوي المياه.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تفاصيل الاجتماع :
 
1- معدلات الأمطار خلال شهر يونيو مبشرة.
 
2-متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل وموقف إيراد نهر النيل.
 
3-إدارة مثلى للمنظومة المائية تنعكس على تقليل شكاوي المياه.
 
4-تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الاستخدامات الأخرى. 
 
5-الاستمرار في رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الاحتياجات لإدارة المنظومة المائية بنجاح.
 
6-استعراض موقف تطهيرات الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات.
 
 

ايراد النهر

نهر النيل

وزير الرى

الرى



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