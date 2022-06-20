تعرف على أهم تفاصيل اجتماع لجنة إيراد نهر النيل

عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.
ويتم خلال تلك الاجتماعات متابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، وموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي ، وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافةالإستخدامات الأخرى وتقليل شكاوي المياه.
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تفاصيل الاجتماع :
1- معدلات الأمطار خلال شهر يونيو مبشرة.
2-متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل وموقف إيراد نهر النيل.
3-إدارة مثلى للمنظومة المائية تنعكس على تقليل شكاوي المياه.
4-تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الاستخدامات الأخرى.
5-الاستمرار في رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الاحتياجات لإدارة المنظومة المائية بنجاح.
6-استعراض موقف تطهيرات الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات.
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