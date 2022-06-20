"تضامن الدقهلية" تنقل مشردا إلى دار رعاية بعد تقديم الخدمة الطبية.. صور

الدقهلية – فريق المحافظات

كلف الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، بنقل أحد المسنين 67 عاما مقيم قرية الرياض مركز منية النصر بالدقهلية إلى دار رعاية لتلقى الرعاية الصحية اللازمة وذلك بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة له والاطمئنان عليه.

وفى إطار دور وزارة التضامن فى البحث عن المشردين ووضعهم بدور رعاية، تم الوصول إلى المسن وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر إدارى يحمل رقم 2751 لسنة 2022، وتم ايداعه فى أحد دور الرعاية داخل مدينة المنصورة بالدقهلية.



تضامن الدقهلية تنقل أحد المشردين إلى دار رعاية



تضامن الدقهلية تنقل أحد المشردين إلى دار رعاية



تضامن الدقهلية تنقل أحد المشردين إلى دار رعاية



تضامن الدقهلية تنقل أحد المشردين إلى دار رعاية



تضامن الدقهلية تنقل أحد المشردين إلى دار رعاية