تشغيل خط سكة حديد "بكين ووهان" فائق السرعة بسرعة 350 كم فى الساعة.. صور

كتب خالد إبراهيم

بدأ اليوم الاثنين التشغيل العادى لخط سكة حديد فائق السرعة يربط بكين بمدينة ووهان، حاضرة مقاطعة هوبي بوسط الصين، بسرعة 350 كم فى الساعة، وفقا لشركة مجموعة سكك حديد الصين المحدودة.



الصين



خط السكة الحديد

ومع ارتفاع سرعة القطار من 310 كم فى الساعة إلى 350 كم فى الساعة، تقلصت الفترة الزمنية الأقصر لرحلة بين بكين ووهان بواقع نصف ساعة تقريبا، لتصل إلى ثلاث ساعات و48 دقيقة، وفقا للشركة.



سكة حديد



قطار فائق السرعة

وذكرت الشركة أنه من المتوقع أن تزيد قدرة النقل الإجمالية للخط بواقع 7 %، مع زيادة القطارات يوميا بواقع 15 قطارا بها 18000 مقعد، بحسب ما نشر موقع شينخوا.

وفي الوقت الحاضر، تفتخر الصين بامتلاك سكك حديدية فائقة السرعة بطول 3200 كم تقريبا، بسرعة تشغيل تبلغ 350 كم في الساعة، في خطوط من بينها خط سكة حديد بكين-شانغهاي فائق السرعة، وخط سكة حديد بكين-تيانجين، وخط سكة حديد بكين-تشانغجياكو فائق السرعة.