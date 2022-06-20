تشغيل أكبر محور للسكك الحديدية في آسيا بالعاصمة الصينية بكين

كتب خالد إبراهيم

دخل أكبر محور للسكك الحديدية للركاب في آسيا حيز التشغيل اليوم الإثنين فى العاصمة الصينية، بكين، إذ بثت عملية إعادة الإعمار، التى استمرت 4 سنوات، حياة جديدة فى أقدم محطة للسكك الحديدية في المدينة.

وتبلغ المساحة الأرضية الاجمالية لمحطة فنجتاى بكين للسكك الحديدية 400 ألف متر مربع تقريبا، ما يعادل 56 ملعبا معياريا لكرة القدم، فيما لديها 32 مسارا حديديا و32 رصيفا وتقدر على استيعاب 14 ألف راكب على الأكثر في الساعة، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.

وتعتبر أيضا أول محطة للسكك الحديدية في الصين وتتميز بهيكل من طابقين يخدم كلا من خدمات القطارات فائقة السرعة والقطارات العادية. كما توجد تحتها محطة لمترو الأنفاق لتسهيل حركة النقل.

وقال الجانب المشغل للمحطة انه سيضع 120 قطارا فى الخدمة خلال المرحلة الأولية من تشغيل المحطة.

وتم بناء المحطة الواقعة فى حى فنغتاى بجنوبى بكين فى عام 1895 واستخدمت لتوفير خدمات الركاب والشحن حتى اغلاقها فى عام 2010. وبدأت أعمال اعادة إعمار المحطة في عام 2018.

وبالاضافة الى توسيع المحطة، باتت المحطة تتمتع بمظهر جديد مع الكثير من التصاميم المعيارية الصينية التقليدية.